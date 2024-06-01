Последствия обстрелов Донецкой области: восемь человек ранены, двое — погибли

В полиции показали последствия российских атак в Донецкой области за сутки.



За пятницу оккупанты нанесли 1748 ударов по региону. Полиция задокументировала военные преступления.

Взрывы прозвучали в 6 населенных пунктах: городах Курахово, Мирноград, поселках Дробышево, Ильинка, селах Водяное Второе, Марково.

Повреждены 45 гражданских объектов — 29 жилых домов, магазин, учебное заведение, автомобили.

На Дробышево российская армия сбросила 4 авиабомбы: «КАБ-500» и три «УМПБ Д-30 СМ». Погибли двое мирных жителей, 61 и 65 лет. Трое жителей получили ранения. Разрушениям подверглись 12 частных домов, магазин, легковые авто.

Вследствие ракетного обстрела Мирнограда травмированы 5 мирных жителей. Повреждены 12 многоквартирных домов, учебное заведение, автомобили.

В Ильиновке оккупанты повредили два частных дома, в Марково — три.