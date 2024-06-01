Наслідки обстрілів Донецької області: вісьмох людей поранено, двоє — загинули

У поліції показали наслідки російських атак на Донеччині за добу.



За п'ятницю окупанти завдали 1748 ударів по регіону. Поліція задокументувала воєнні злочини.

Вибухи пролунали у 6 населених пунктах: містах Курахове, Мирнограді, селищах Дробишеве, Іллінка, селах Водяне Друге, Марковому.

Пошкоджено 45 цивільних об'єктів — 29 житлових будинків, магазин, навчальний заклад, автомобілі.

На Дробишевому російська армія скинула 4 авіабомби: «КАБ-500» та три «УМПБ Д-30 СМ». Загинули двоє мирних жителів, 61 та 65 років. Троє мешканців отримали поранення. Руйнування зазнали 12 приватних будинків, магазин, легкові авто.

Внаслідок ракетного обстрілу Мирнограда травмовано 5 мирних жителів. Пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, автомобілі.

В Іллінці окупанти пошкодили два приватні будинки, у Маркові — три.