Від російських обстрілів за добу постраждали щонайменше 60 українців, пошкоджено об'єкти енергетики

За добу російська армія завдала близько 600 обстрілів по території України. Внаслідок цього постраждали понад 60 мирних жителів, серед них діти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Обстріли областей — де є влучання



«Ворог вдарив по енергетичних та цивільних об'єктах. ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі на об'єктах критичної інфраструктури», — розповів Клименко.



За його даними, у Львівській області внаслідок атаки травмовано 4 особи, у Харківській — 12, у Нікополі (Дніпропетровська область) — 4.



Він уточнив, що серед постраждалих на базі відпочинку на Харківщині вагітна жінка та 8 дітей віком від 3 до 17 років. У всіх постраждалих стан середньої тяжкості, одна дитина — гостра реакція на стрес.

У Нікополі російський FPV-дрон атакував маршрутний автобус. Поранено 4 особи, серед них є дитина.

У Вінницькій області уламок російського БПЛА потрапив об'єктом критичної інфраструктури. Виникла пожежа. Постраждалих немає.



Також рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті Прикарпатської критичної інфраструктури внаслідок удару.



Українські захисники ліквідували 9 ракет та 10 безпілотників у Дніпропетровській області. Окупант атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Сталося кілька пожеж.



Після масованої атаки Запоріжжя є пошкодження на об'єкті енергетичної інфраструктури.



Коментарі енергетиків



У ніч проти суботи російські війська знову здійснили масовану атаку двох теплостанцій ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.



У компанії не вказали, про які регіони йдеться.



Наголошується, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.



«Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДПЕК за 2,5 місяці», — наголосили у ДПЕК.



У компанії зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДПЕК було обстріляно понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинули.