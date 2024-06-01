Российская агрессия унесла жизни 550 украинских детей

В результате полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 550 детей, были ранены — более 1364. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Сообщается, что более всего пострадало детей в Донецкой области — 534. Также дети получали травмы и гибли в областях:

Харьковской — 389,

Херсонской — 152,

Днепропетровской — 139,

Киевской — 130,

Запорожской — 108,

Николаевской — 107.



Офис генерального прокурора также напоминает, что в 30 мая из-за обстрела войсками РФ Харькове пострадали мальчик и девочка 12 лет, 1 июня в результате обстрела оккупантами Балаклеи Харьковской области пострадали 8 детей.



Также стоит отметить, что дети страдают и на оккупированной территории в результате провокационных действий российских войск, которые там расположились. Точное количество погибших детей в оккупации на данный момент неизвестно.



Сегодня, 1 июня в мире отмечают международный день защиты детей.