Російська агресія забрала життя 550 українських дітей

Внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей, поранено — понад 1364. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



Повідомляється, що найбільше постраждало дітей на Донеччині — 534. Також діти отримували травми та гинули в областях:

Харківській — 389,

Херсонській — 152,

Дніпропетровській — 139,

Київській — 130,

Запорізькій — 108,

Миколаївській — 107.



Офіс генерального прокурора також нагадує, що 30 травня через обстріл військами РФ Харкові постраждали хлопчик та дівчинка 12 років, 1 червня внаслідок обстрілу окупантами Балаклії Харківської області постраждали 8 дітей.



Також варто зазначити, що діти страждають і на окупованій території через провокаційні дії російських військ, які там розташувалися. Точна кількість загиблих дітей в окупації наразі невідома.



Сьогодні, 1 червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей.