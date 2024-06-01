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Російська агресія забрала життя 550 українських дітей

01 червня 2024, 12:50

Російська агресія забрала життя 550 українських дітей

Внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні загинуло 550 дітей, поранено — понад 1364. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Повідомляється, що найбільше постраждало дітей на Донеччині — 534. Також діти отримували травми та гинули в областях:

Харківській — 389, 

Херсонській — 152, 

Дніпропетровській — 139, 

Київській — 130, 

Запорізькій — 108, 

Миколаївській — 107.

Офіс генерального прокурора також нагадує, що 30 травня через обстріл військами РФ  Харкові постраждали хлопчик та дівчинка 12 років, 1 червня внаслідок обстрілу окупантами Балаклії Харківської області постраждали 8 дітей.

Також варто зазначити, що діти страждають і на окупованій території через провокаційні дії російських військ, які там розташувалися. Точна кількість загиблих дітей в окупації наразі невідома.

Сьогодні, 1 червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей.

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