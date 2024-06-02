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РФ атаковала Украину дронами и ракетами: известно, сколько целей сбила ПВО

02 июня 2024, 08:15

РФ атаковала Украину дронами и ракетами: известно, сколько целей сбила ПВО

Сегодня ночью, 2 июня, российская армия в очередной раз ударила по территории Украины ракетами и дронами-камикадзе. В результате работы противовоздушной обороны были сбиты 24 российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 2 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой «Искандер-К» из Крыма в направлении Харьковской области, зенитной управляемой ракетой С-300 из оккупированной Донецкой области и 25-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск — РФ», — отметил он.



По информации Олещука, в течение ночи защитниками неба сбито 24 «Шахеда» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

Ранее мы писали, что российские военнослужащие регулярно ведут артиллерийский огонь из жилого квартала в Петровском районе оккупированного Донецка. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали местные жители.

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