В Донецке военные РФ стреляют из жилого квартала. Потом туда бьют в ответ

Последствия обстрела в Петровском районе Донецке 1 июня 2024 года. Фото: соцсети

Российские военнослужащие регулярно ведут артиллерийский огонь из жилого квартала в Петровском районе оккупированного Донецка. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали местные жители.



По их словам, военнослужащие ВС РФ регулярно стреляют по позициям Вооруженных сил Украины, находясь под терриконом в районе улицы Добровольского. Расстояние от места стрельбы до ближайшего многоэтажного жилого дома составляет около 400 метров.



Очевидец передал «Новостям Донбасса» видео, на котором слышны звуки стрельбы из тяжелого вооружения поблизости — так называемые выходы. Ролик был снят недавно, в целях безопасности источника мы заблюрили видео.

В окупованому Донецьку військові РФ стріляють із житлового кварталу у Петровському районі. Потім туди б'ють у відповідь https://t.co/LakCGCnajC pic.twitter.com/GIwGcpFUbv — Новини Донбасу (@novostidnua) June 1, 2024



Такими действиями российские военные провоцируют бойцов ВСУ на огонь в ответ. Похоже, это произошло и 1 июня. В результате удара на улице Добровольского погибла женщина, осколками поврежден жилой дом и автомобиль. Оккупационные власти обвинили в обстреле украинскую армию.

При этом российские пропагандистские СМИ не сообщают о том, что войска РФ ведут огонь из жилых кварталов Донецка. Так произошло и в ситуации с «прилетом» 1 июня. Пропагандисты лишь сообщили о гибели женщины, умолчав о том, что российские войска регулярно стреляют из этого микрорайона.



Отметим, что ведение артиллерийского огня из жилого квартала является нарушением международного гуманитарного права (законов войны). Международное гуманитарное право требует, чтобы воюющие стороны отличали гражданские объекты и гражданское население от военных объектов и бойцов, и избегали причинения вреда гражданским лицам и их имуществу.



Размещение военных объектов, таких как тяжелого вооружения, в жилых районах может привести к превращению этих районов в законные военные цели для противника, что подвергает риску гражданское население. Это противоречит принципу пропорциональности и обязательству принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения.



Основные документы, регулирующие это, включают Женевские конвенции и их Дополнительные протоколы, которые устанавливают правила ведения боевых действий и защиты гражданских лиц во время войны.



«Новости Донбасса» уже рассказывали, как российские оккупанты превратили Петровский район Донецка в свой военный хаб.