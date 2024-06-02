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РФ атакувала Україну дронами та ракетами: відомо, скільки цілей збила ППО

02 червня 2024, 08:15

РФ атакувала Україну дронами та ракетами: відомо, скільки цілей збила ППО

Сьогодні вночі, 2 червня, російська армія вкотре вдарила по території України ракетами та дронами-камікадзе. В результаті роботи протиповітряної оборони було збито 24 російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» з Криму у напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донецької області та 25-ма ударними БПЛА типу «Shahed-131/136» з мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ — РФ», — зазначив він.



За інформацією Олещука, протягом ночі захисниками неба збито 24 «Шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Раніше ми писали, що російські військовослужбовці регулярно ведуть артилерійський вогонь із житлового кварталу у Петрівському районі окупованого Донецька. Про це «Новини Донбасу» розповіли місцеві жителі.

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