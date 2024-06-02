Понад 1000 військових та 25 танків: у Генштабі розповіли втрати РФ в Україні

Минулої доби, 1 червня, Збройні сили України знищили 1080 російських окупантів, а також 25 танків і 33 ББМ (бойова броньована машина). Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 509 860 військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 509 860 (+1080) осіб ліквідовано;

танків – 7765 (+25) од.;

бойових броньованих машин – 14 980 (+33) од.;

артилерійських систем – 13 233 (+49) од.;

РСЗВ - 1089 (+1) од.;

засоби ППО – 821 (+6) од.;

літаків – 357 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 699 (+82) од.;

крилатих ракет - 2268 (+38) од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 092 (+86) од.;

спеціальної техніки – 2195 (+14) од.

Раніше ми писали, що 2 червня російська армія вкотре вдарила територією України ракетами та дронами-камікадзе . В результаті роботи протиповітряної оборони було збито 24 російські цілі.