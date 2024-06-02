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Понад 1000 військових та 25 танків: у Генштабі розповіли втрати РФ в Україні

02 червня 2024, 11:48

Понад 1000 військових та 25 танків: у Генштабі розповіли втрати РФ в Україні

Минулої доби, 1 червня, Збройні сили України знищили 1080 російських окупантів, а також 25 танків і 33 ББМ (бойова броньована машина). Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 509 860 військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – 509 860 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків – 7765 (+25) од.;
  • бойових броньованих машин – 14 980 (+33) од.;
  • артилерійських систем – 13 233 (+49) од.;
  • РСЗВ - 1089 (+1) од.;
  • засоби ППО – 821 (+6) од.;
  • літаків – 357 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 699 (+82) од.;
  • крилатих ракет - 2268 (+38) од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 092 (+86) од.;
  • спеціальної техніки – 2195 (+14) од.

Раніше ми писали, що 2 червня російська армія вкотре вдарила територією України ракетами та дронами-камікадзе . В результаті роботи протиповітряної оборони було збито 24 російські цілі.

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