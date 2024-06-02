Понад 1000 військових та 25 танків: у Генштабі розповіли втрати РФ в Україні

Минулої доби, 1 червня, Збройні сили України знищили 1080 російських окупантів, а також 25 танків і 33 ББМ (бойова броньована машина). Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 509 860 військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.06.24 орієнтовно склали:
Раніше ми писали, що 2 червня російська армія вкотре вдарила територією України ракетами та дронами-камікадзе . В результаті роботи протиповітряної оборони було збито 24 російські цілі.
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