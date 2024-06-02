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Российские оккупанты вывезли из Рубежного в 2022 году все современное медицинское оборудование

02 июня 2024, 13:55

Российские оккупанты вывезли из Рубежного в 2022 году все современное медицинское оборудование

Российские захватчики вывезли из временно оккупированного города Рубежное Луганской области современное медицинское оборудование. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«Еще в 2022 году захватчики вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование», — отметил он.

По словам главы региона, техника закупалась для местных больниц до полномасштабного вторжения России в Украину.

«За два года никаких шагов навстречу местным по этому направлению не было сделано. На элементарную компьютерную томографию горожане могут записаться только в других населенных пунктах», — заявил Лысогор.

Ранее мы писали, что российские оккупанты стали вывозить на металл оборудование разбитого им местного коксохимического завода

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