Российские оккупанты вывезли из Рубежного в 2022 году все современное медицинское оборудование

Российские захватчики вывезли из временно оккупированного города Рубежное Луганской области современное медицинское оборудование. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Еще в 2022 году захватчики вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование», — отметил он.



По словам главы региона, техника закупалась для местных больниц до полномасштабного вторжения России в Украину.



«За два года никаких шагов навстречу местным по этому направлению не было сделано. На элементарную компьютерную томографию горожане могут записаться только в других населенных пунктах», — заявил Лысогор.



Ранее мы писали, что российские оккупанты стали вывозить на металл оборудование разбитого им местного коксохимического завода.