Россияне вывозят оборудование Авдеевского коксохима — ЦНС

Российские оккупанты стали вывозить на металл оборудование разбитого им местного коксохимического завода. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

«Российские захватчики вывозят лом из остатков коксохимического завода в порт Мариуполя», — говорится в сообщении.

По данным Центра, «реализацией» конструкций Авдеевского коксохима занимаются подконтрольные главе группировки «ДНР» компании.

«Конечно, доход от реализации получат фирмы Дениса Пушилина», — говорится в публикации ЦНС.

Ранее сообщалось, что только 19 многоквартирных домов в оккупированной россиянами Авдеевки будут восстановлены, в остальных случаях предполагается строительство новых.