Російські окупанти вивезли з Рубіжного у 2022 році все сучасне медичне обладнання

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого міста Рубіжне Луганської області сучасне медичне обладнання. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Ще у 2022 році загарбники вивезли з Рубіжного все сучасне медичне обладнання», — зазначив він.



За словами глави регіону, техніка закуповувалась для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



«За два роки жодних кроків назустріч місцевим у цьому напрямі не було зроблено. На елементарну комп'ютерну томографію городяни можуть записатися лише в інших населених пунктах», — заявив Лисогор.



Раніше ми писали, що російські окупанти почали вивозити на метал обладнання розбитого ним місцевого коксохімічного заводу.