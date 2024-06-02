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Російські окупанти вивезли з Рубіжного у 2022 році все сучасне медичне обладнання

02 червня 2024, 13:55

Російські окупанти вивезли з Рубіжного у 2022 році все сучасне медичне обладнання

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого міста Рубіжне Луганської області сучасне медичне обладнання. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Ще у 2022 році загарбники вивезли з Рубіжного все сучасне медичне обладнання», — зазначив він.

За словами глави регіону, техніка закуповувалась для місцевих лікарень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«За два роки жодних кроків назустріч місцевим у цьому напрямі не було зроблено. На елементарну комп'ютерну томографію городяни можуть записатися лише в інших населених пунктах», — заявив Лисогор.

Раніше ми писали, що російські окупанти почали вивозити на метал обладнання розбитого ним місцевого коксохімічного заводу.

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Артем Лисогор
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Луганська область

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