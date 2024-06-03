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В Минобороны РФ сообщили об атаке БПЛА на Белгородскую область

03 июня 2024, 09:23

В Минобороны РФ сообщили об атаке БПЛА на Белгородскую область

В российской Белгородской области в ночь на 3 июня работала противовоздушная оборона из-за атаки дрона. В РФ, традиционно, обвиняют в этом Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.  

В оборонном ведомстве сказано, что дежурными средствами ПВО якобы украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее мы писали, что местные жители рассказали «Новостям Донбасса», что российские военнослужащие регулярно ведут артиллерийский огонь из жилого квартала в Петровском районе оккупированного Донецка. 

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