У Міноборони РФ повідомили про атаку БПЛА на Бєлгородську область

У російській Бєлгородській області в ніч проти 3 червня працювала протиповітряна оборона через атаку дрона. У РФ традиційно звинувачують у цьому Україну. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



В оборонному відомстві сказано, що черговими засобами ППО нібито український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області.



Раніше ми писали, що місцеві жителі розповіли «Новинам Донбасу», що російські військовослужбовці регулярно ведуть артилерійський вогонь із житлового кварталу у Петрівському районі окупованого Донецька.