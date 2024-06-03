РФ более 10 раз обстреляла населенные пункты Донетчины: повреждены дома, есть пострадавшие

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак два района оказались под ударом, есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Парасковиевка, Максимильяновка и Константиновка. В Кураховке повреждены 4 дома, также в громаде обстреляны Курахово и Ганивка. Под удар попали окрестности Ганивки Добропольской громады.



В Лиманской громаде повреждено 6 домов: 5 в Ямполе и 1 в Новом. В Константиновке поврежден дом. Под огнем — окраины Николаевской громады.



Бахмутский район. В Зализном Торецкой громады ранены 2 человека, повреждены 3 дома, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске разрушены 2 дома, еще 1 поврежден в Серебрянке.



Ранее мы писали, что российские войска этой ночью 3 июня нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде Харьковской области, повреждена база отдыха. Известно о жертве и пострадавших.