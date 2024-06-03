РФ понад 10 разів обстріляла населені пункти Донеччини: пошкоджено будинки, є постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак два райони опинилися під ударом, є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. У Курахівці пошкоджено 4 будинки, також у громаді обстріляні Курахове і Ганнівка. Під удар потрапили околиці Ганнівки Добропільської громади.



У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків: 5 у Ямполі і 1 у Новому. У Костянтинівці пошкоджено будинок. Під вогнем — околиці Миколаївської громади.



Бахмутський район. У Залізному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано 2 будинки, ще 1 пошкоджено у Серебрянці.



Раніше ми писали, що російські війська цієї ночі 3 червня завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді Харківської області, пошкоджено базу відпочинку. Відомо про жертву та постраждалих.