Информатору РФ из расформированных внутренних войск грозит до 8 лет тюрьмы: он передавал актуальные данные об обороне Харькова

Информатору РФ грозит до 8 лет за передачу данных об обороне Харькова. Фото: СБУ

СБУ задержала еще одного информатора РФ, который шпионил за обороняющими подразделениями ВСУ, пытаясь получить актуальные данные об обороне Харькова. Об этом сообщил пресс-центр службы безопасности.



«В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями Вооруженных Сил Украины. Злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск», — говорится в заявлении СБУ.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

По указаниям спецслужб России, коллаборант пытался установить пункты дислокации и маршруты движения мобильных групп ПВО, которые защищают Харьков.



Также в зоне его внимания находились места возможного базирования спецподразделения «Кракен» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

«Чтобы обнаружить "цели", информатор использовал специально приобретенный монокуляр с высокой кратностью приближения и мини-видеокамеру. Дома он переносил полученные сведения на гугл-карты и отбирал видеофайлы для отчета оккупантам», — сообщили в спецслужбе.

Средства, которые использовал задержанный для слежки за оборонными объектами Харькова. Фото: СБУ

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российской разведки из-за своих антиукраинских комментариев, которые оставлял в прокремлевских телеграмм-каналах.



В Генпрокуратуре подтвердили, что правоохранители задержали харьковчанина в его собственном доме.



Во время обыска у мужчины обнаружен мобильный телефон, в котором содержалась переписка с российским куратором. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.



Ранее СБУ задержала российского информатора в Донецкой области.