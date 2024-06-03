Інформатору РФ із розформованих внутрішніх військ загрожує до 8 років в'язниці: він передавав актуальні дані про оборону Харкова

Інформатору РФ загрожує до 8 років за передачу даних про оборону Харкова. Фото: СБУ

СБУ затримала ще одного інформатора РФ, який шпигував за оборонними підрозділами ЗСУ, намагаючись отримати актуальні дані про оборону Харкова. Про це повідомив пресцентр служби безпеки.



«Внаслідок спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних Сил України. Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ», - йдеться у заяві СБУ.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

За вказівками спецслужб Росії, колаборант намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних груп ППО, які захищають Харків.



Також у зоні його уваги були місця можливого базування спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

«Щоб виявити "цілі", інформатор використовував спеціально придбаний монокуляр з високою кратністю наближення та мінівідеокамеру. Вдома він переносив отримані відомості на гугл-картки та відбирав відеофайли для звіту окупантам», – повідомили у спецслужбі.

Засоби, які використав затриманий для стеження за оборонними об'єктами Харкова. Фото: СБУ

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російської розвідки через свої антиукраїнські коментарі, які залишав у прокремлівських телеграм-каналах.



У Генпрокуратурі підтвердили, що правоохоронці затримали харків'янина у його власному будинку.



Під час обшуку у чоловіка виявлено мобільний телефон, у якому містилося листування з російським куратором. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.



Раніше СБУ затримала російського інформатора на Донеччині.