«Белые ангелы» эвакуировали из-под обстрелов пять жителей Красногоровки

Эвакуация из Красногоровки. Кадр из видео

Полицейский экипаж «Белые ангелы» в очередной раз вывезли пять жителей Донецкой области, которую атакуют российские войска. На этот раз эвакуация проходила из Красногоровки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Люди преодолели четыре километра, чтобы спастись от врага. Полицейские помогли спланировать маршрут и подхватили граждан в ближайшей точке, до которой удалось добраться», — говорится в сообщении.



По словам эвакуированного Виктора, который является уроженцем Донецка, ранее получил ранения из-за российского обстрела и был вывезен в безопасное место. В скором времени он решился вернуться в родной населенный пункт, однако на этот раз сознательно покинул дом.



«Это был настоящий ад. Мы не знали, выживем или нет. Когда шли, над нами просвистел снаряд», — отметил он.





Ранее мы писали, что спецэкипаж «Белые Ангелы» смогли эвакуировать из Красногоровки 14 местных жителей, а также их питомцев.