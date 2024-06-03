«Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки

Евакуація з Красногорівки. Кадр із відео

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли п'ять жителів Донецької області, яку атакують російські війська. Цього разу евакуація проходила із Красногорівки. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Люди подолали чотири кілометри, аби врятуватись від ворога. Поліцейські допомогли спланувати маршрут і підхопили громадян у найближчій точці, якої вдалось дістатися», — йдеться у повідомленні.







За словами евакуйованого Віктора, який є уродженцем Донецька, раніше отримав поранення через російський обстріл і був вивезений до безпечного місця. Незабаром він наважився повернутися до рідного населеного пункту, проте цього разу свідомо залишив будинок.



«Це було справжнє пекло. Ми не знали, виживемо чи ні. Коли йшли, над нами просвистів снаряд», — зазначив він.



Раніше ми писали, що спецекіпаж «Білі янгли» змогли евакуювати з Красногорівки 14 місцевих жителів, а також їхніх домашніх улюбленців.