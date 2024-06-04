В окупованому Севастополі росіяни встановили ЗРК С-300 поряд із житловими будинками

ЗРК С-300 російські окупанти встановили поряд із житловими будинками у Севастополі

В окупованому Севастополі в Криму місцеві жителі скаржаться, що пускові установки ЗРК С-300 росіяни поставили поблизу до житлового масиву між приватними будинками на 7-му кілометрі Балаклавського шосе. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

«У Севастополі місцеві жителі скаржаться, що пускові установки ЗРК С-300 розмістили в безпосередній близькості до житлового масиву між приватними будинками на 7-му кілометрі Балаклавського шосе», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше цей зенітно-ракетний комплекс розміщували на висоті Гірнича на 10 км Балаклавського шосе. Згодом ЗРК перемістили на нову позицію.

«Тепер, коли ЗСУ почали виносити одну за одною установки ППО в Криму, люди почали боятися такого сусідства», — прокоментували розміщення військової техніки РФ у телеграм-каналі.

Нагадаємо, ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Білгородській області, внаслідок чого було вражено ЗРК С-300, С-400.