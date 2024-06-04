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В Славянске похоронили погибшую журналистку Анастасию Волкову

04 июня 2024, 17:15

В Славянске похоронили погибшую журналистку Анастасию Волкову

Прощание с Анастасией Волковой. Фото: Новости Донбасса Прощание с Анастасией Волковой. Фото: Новости Донбасса

В Славянске Донецкой области сегодня, 4 июня, состоялось прощание с военной корреспонденткой Анастасией Волковой, погибшей в результате ДТП 30 мая. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Церемония прощания прошла в храме Святого духа в центре города. Когда люди находились в церкви, вдалеке прогремел взрыв.

Проститься с Настей пришли ее гражданский муж, друзья, коллеги-журналисты, военнослужащие.

Похоронили Анастасию Волкову на Аллее славы.

31-летняя журналистка сотрудничала с «Новостями Донбасса», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо».

Анастасия Волкова погибла 30 мая в результате ДТП в Славянске. Анастасия находилась на тротуаре, когда в результате столкновения автомобилей Volkswagen Transporter и ВАЗ-2106 на нее откинуло автомобиль ВАЗ. Журналистка получила травмы, несовместимые с жизнью. Также на месте аварии погиб пожилой мужчина — водитель ВАЗа.

За рулем микроавтобуса Volkswagen Transporter был военнослужащий, он остался цел.

Государственное бюро расследований сообщило «Новостям Донбасса», что начало досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

В ГБР добавили, что «ни одному лицу о подозрении не сообщалось и задержаний не осуществлялось». Досудебное расследование продолжается.

Анастасия Волкова родилась в Счастье Луганской области, выросла в Луганске. Российская оккупация лишила ее дома. После событий 2014 года журналистка перебралась из Луганска в Северодонецк, который войска РФ захватили в 2022 году.

В последнее время Анастасия жила в Славянске, откуда совершала поездки к линии фронта. Именно она была авторкой многих актуальных репортажей «Новостей Донбасса» о жизни людей, последствиях российских обстрелов в регионе и борьбе украинских военнослужащих за независимость страны. Во время своей работы Анастасия неоднократно попадала под обстрелы.

В июне 2022 года Анастасия Волкова была награждена орденом «За заслуги» III степени.

 
 
 
 
 
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Публикация от Новини Донбасу (@novostidnua)

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