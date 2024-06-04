У Слов'янську поховали загиблу журналістку Анастасію Волкову

Прощання з Анастасією Волковою. Фото: Новини Донбасу

У Слов'янську Донецької області сьогодні, 4 червня, відбулося прощання з воєнною кореспонденткою Анастасією Волковою, яка загинула внаслідок ДТП 30 травня. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».



Церемонія прощання відбулася у храмі Святого духу в центрі міста. Коли люди перебували в церкві, на околицях міста пролунав вибух.



Попрощатися з Настею прийшли її цивільний чоловік, друзі, колеги-журналісти, військовослужбовці.



Поховали Анастасію Волкову на Алеї слави.

31-річна журналістка співпрацювала з «Новинами Донбасу», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо».



Анастасія Волкова загинула 30 травня внаслідок ДТП у Слов'янську. Анастасія знаходилася на тротуарі, коли внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та ВАЗ-2106 на неї відкинуло автомобіль ВАЗ. Журналістка зазнала травм, несумісних із життям. Також на місці аварії загинув чоловік похилого віку — водій ВАЗу.



За кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець, він залишився цілим.



Державне бюро розслідувань повідомило «Новини Донбасу», що розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



У ДБР додали, що «жодній особі про підозру не повідомлялось та затримань не здійснювалося». Досудове розслідування триває.



Анастасія Волкова народилася у Щасті на Луганщині, виросла у Луганську. Російська окупація позбавила її дому. Після подій 2014 року журналістка перебралася з Луганська до Сєвєродонецька, який війська РФ захопили у 2022 році.



Останнім часом Анастасія жила у Слов'янську, звідки їздила до лінії фронту. Саме вона була авторкою багатьох актуальних репортажів «Новин Донбасу» про життя людей, наслідки російських обстрілів у регіоні та боротьбу українських військовослужбовців за незалежність країни. Під час своєї роботи Анастасія неодноразово потрапляла під обстріли.



У червні 2022 року Анастасія Волкова була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.