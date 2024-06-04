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У Слов'янську поховали загиблу журналістку Анастасію Волкову

04 червня 2024, 17:15

У Слов'янську поховали загиблу журналістку Анастасію Волкову

Прощання з Анастасією Волковою. Фото: Новини Донбасу Прощання з Анастасією Волковою. Фото: Новини Донбасу

У Слов'янську Донецької області сьогодні, 4 червня, відбулося прощання з воєнною кореспонденткою Анастасією Волковою, яка загинула внаслідок ДТП 30 травня. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Церемонія прощання відбулася у храмі Святого духу в центрі міста. Коли люди перебували в церкві, на околицях міста пролунав вибух.

Попрощатися з Настею прийшли її цивільний чоловік, друзі, колеги-журналісти, військовослужбовці.

Поховали Анастасію Волкову на Алеї слави.

31-річна журналістка співпрацювала з «Новинами Донбасу», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо».

Анастасія Волкова загинула 30 травня внаслідок ДТП у Слов'янську. Анастасія знаходилася на тротуарі, коли внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та ВАЗ-2106 на неї відкинуло автомобіль ВАЗ. Журналістка зазнала травм, несумісних із життям. Також на місці аварії загинув чоловік похилого віку — водій ВАЗу.

За кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець, він залишився цілим.

Державне бюро розслідувань повідомило «Новини Донбасу», що розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

У ДБР додали, що «жодній особі про підозру не повідомлялось та затримань не здійснювалося». Досудове розслідування триває.

Анастасія Волкова народилася у Щасті на Луганщині, виросла у Луганську. Російська окупація позбавила її дому. Після подій 2014 року журналістка перебралася з Луганська до Сєвєродонецька, який війська РФ захопили у 2022 році.

Останнім часом Анастасія жила у Слов'янську, звідки їздила до лінії фронту. Саме вона була авторкою багатьох актуальних репортажів «Новин Донбасу» про життя людей, наслідки російських обстрілів у регіоні та боротьбу українських військовослужбовців за незалежність країни. Під час своєї роботи Анастасія неодноразово потрапляла під обстріли.

У червні 2022 року Анастасія Волкова була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

 
 
 
 
 
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