Армія РФ вранці вдарила по Донеччині: є жертва та постраждалі

Росіяни вранці атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ сьогодні вранці, 5 червня, атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок цих ударів відомо про одного загиблого, також п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, під атаку російських військ потрапили Північне та Селидове.





«У Північному Торецькій громаді росіяни вбили 1 особу, поранили ще 4; пошкодили крамницю. Усі поранені отримали першу допомогу та були направлені до лікарні», — написав він.

Крім того, ЗС РФ скинули на Селидове дві керовані авіаційні бомби. Глава регіону додав, що пошкоджено підприємство, два автомобілі, також один цивільний постраждав.



Раніше ми писали, що російські окупанти за 4 червня 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено десятки житлових будинків та населені пункти, зокрема, росіяни скинули авіабомбу на Курахове.