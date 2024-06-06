Втрати російської армії досягли 515 тисяч осіб — Генштаб ЗСУ

Минулої доби окупаційна армія РФ втратила понад 1300 військовослужбовців, досягнувши позначки в 515 000 осіб. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.



Зазначається, що лише за 5 червня росіяни втратили пошкодженими або знищеними понад 22 танки, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три РСЗВ та одну систему ППО.



Нагадаємо, прикордонники бригади «Помста» відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку, знищивши велику кількість військової техніки та живої сили.