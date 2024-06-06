Поселок в Херсонской области попал под российский обстрел, есть раненые

Российские военные сегодня в полдень из артиллерии обстреляли поселок Приозерное Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ОВА в четверг, 6 июня.
Отмечается, что в результате удара пострадали два человека, которые находились на улице.
«45-летняя женщина получила взрывную травму и ранение брюшной полости. У 49-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги», — говорится в сообщении.
Оба потерпевших доставлены в больницу в среднем состоянии тяжести. Им оказывают медпомощь.
Ранее сообщалось, что этой ночью армия РФ обстреляла Херсон, вследствие чего загорелся местный торговый центр «Эпицентр».
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