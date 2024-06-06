Селище на Херсонщині потрапило під російський обстріл, є поранені

Російські військові сьогодні опівдні з артилерії обстріляли селище Приозерне на Херсонщині. Про це повідомила пресслужба ОВА у четвер, 6 червня.

Зазначається, що внаслідок удару постраждали двоє людей, які перебували на вулиці.

«45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, осколкові поранення руки та ноги», — йдеться у повідомленні.

Обох потерпілих доставлено до лікарні в середньому стані тяжкості. Їм надають медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі армія РФ обстріляла Херсон, внаслідок чого спалахнув місцевий торговий центр «Епіцентр».