Россия продолжает отбирать имущество украинцев в оккупированном Крыму

Россия решила отобрать еще часть имущества у бизнесменов и политиков Украины в оккупированном Крыму. Об этом заявил председатель оккупационного «государственного совета» Крыма Владимир Константинов российским СМИ.



Он назвал это «национализацией» имущества украинских олигархов, которые «спонсировали террористический режим в Киеве».



«Основная часть этой работы уже проделана. Предприятия, которыми по явным и очевидным признакам владели спонсоры террористического режима в Киеве, национализированы. Но работа по их выявлению продолжается. Сейчас комиссия выявляет те предприятия, где очень много разных аффилированных юридических и физических лиц», — заявил Константинов.



По его словам, владельцы перестали получать прибыль от работы «национализированных» предприятий. Теперь эти средства идут на модернизацию производства, утверждает представитель оккупационной администрации.



По данным «Радио Свобода» назначенные Россией власти Крыма в 2023 году пустили с молотка по меньшей мере 25 крупных объектов собственности, большая часть которых раньше принадлежала гражданам Украины. В числе бывших владельцев — ведущие украинские бизнесмены, чиновники и политики, а также члены их семей. Распродажа незаконно национализированного имущества принесла региональному бюджету 1,9 млрд рублей (20,4 млн долларов).