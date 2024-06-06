Росія продовжує відбирати майно українців в окупованому Криму

Росія вирішила відібрати ще частину майна у бізнесменів та політиків України в окупованому Криму. Про це заявив голова окупаційної «державної ради» Криму Володимир Константинов російським ЗМІ.



Константинов назвав це «націоналізацією» майна українських олігархів, які «спонсорували терористичний режим у Києві».



«Основну частину цієї роботи вже виконано. Підприємства, якими за явними та очевидними ознаками володіли спонсори терористичного режиму, націоналізовані. Але робота щодо їх виявлення триває. Зараз комісія виявляє ті підприємства, де дуже багато різних афілійованих юридичних та фізичних осіб», — заявив Константинов.



За його словами, власники перестали отримувати прибуток від роботи «націоналізованих» підприємств. Наразі ці кошти йдуть на модернізацію виробництва, стверджує представник окупаційної адміністрації.



За інформацією «Радіо Свобода», призначена Росією влада Криму у 2023 році віддала з молотка щонайменше 25 великих об'єктів власності, більша частина яких раніше належала громадянам України. Серед колишніх власників — провідні українські бізнесмени, чиновники та політики, а також члени їхніх сімей. Розпродаж незаконно націоналізованого майна збагатив регіональний бюджет на 1,9 млрд рублів (20,4 млн доларів).