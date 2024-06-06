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Россия может создать новый округ из оккупированных территорий

06 июня 2024, 19:00

Россия может создать новый округ из оккупированных территорий

Россия может создать новый федеральный округ из оккупированных территорий Украины. Об этом российским СМИ заявил глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым», — заявил он. По его словам, вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне. 

Новый округ может получить название «Новороссия», предположил Балицкий. Официального подтверждения от Кремля еще не было.

Сейчас в России есть Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский федеральные округа.

Россия после оккупации Крыма незаконно включила полуостров в свой состав. А в 2016 году Крым был включен в состав Южного федерального округа РФ.

Сейчас в ЮФО помимо Крыма входят Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Административный центр ЮФО — город Ростов-на-Дону.

В 2022 году российские СМИ писали, что Крым может войти в федеральный округ под названием «Крымский». Но идея так и не была реализована.

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