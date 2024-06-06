Росія може створити новий округ із окупованих територій

Росія може створити новий федеральний округ з окупованих територій України. Про це російським ЗМІ заявив голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.



«Буде створений федеральний округ, я думаю, це має бути найближчим часом. Я думаю, це будуть Донецьк, Луганськ, Запорізька, Херсонська області та Крим», — заявив він. За його словами, питання зараз опрацьовується на федеральному рівні.



Новий округ може отримати назву «Новоросія», припустив Балицький. Офіційного підтвердження від Кремля ще не було.



Нині у Росії є Центральний, Північно-Західний, Південний, Приволзький, Уральський, Сибірський, Далекосхідний, Північно-Кавказький федеральні округи.



Росія після окупації Криму незаконно включила острів до свого складу. А 2016 року Крим був включений до складу Південного федерального округу РФ.



Зараз до ЮФО крім Криму входять Республіка Адигея, Республіка Калмикія, Краснодарський край, Астраханська, Волгоградська та Ростовська області. Адміністративний центр ЮФО — місто Ростов-на-Дону.



2022 року російські ЗМІ писали, що Крим може увійти до федерального округу під назвою «Кримський». Але ідею так і не було реалізовано.