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Как выглядит Новошахтинский нефтезавод в России после очередной атаки дронов

06 июня 2024, 20:07

Как выглядит Новошахтинский нефтезавод в России после очередной атаки дронов

Как выглядит Новошахтинский нефтезавод в России после очередной атаки дронов

В сети появились спутниковые снимки последствий удара по Новошахтинскому нефтезаводу в России. На снимках «Радио Свобода» от 6 июня видны последствия пожара после атаки украинского дрона.

«Как следует из данных сервиса Wikimapia, удар пришелся на установку ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенную для получения сжиженных углеводородных газов. На видео, которое подтверждает геолокацию пожара, можно увидеть, что одну из частей установки закрыли специальными тросами от дронов — до вчерашней ночи Новошахтинский НПЗ уже дважды подвергался атакам украинских БПЛА — 13 марта этого года и 22 июня 2022 года», — пишет издание.

Мощность Новошахтинского НПЗ составляет 5 млн тонн в год. Завод является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

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