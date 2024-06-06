Как выглядит Новошахтинский нефтезавод в России после очередной атаки дронов

В сети появились спутниковые снимки последствий удара по Новошахтинскому нефтезаводу в России. На снимках «Радио Свобода» от 6 июня видны последствия пожара после атаки украинского дрона.

«Как следует из данных сервиса Wikimapia, удар пришелся на установку ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенную для получения сжиженных углеводородных газов. На видео, которое подтверждает геолокацию пожара, можно увидеть, что одну из частей установки закрыли специальными тросами от дронов — до вчерашней ночи Новошахтинский НПЗ уже дважды подвергался атакам украинских БПЛА — 13 марта этого года и 22 июня 2022 года», — пишет издание.



Мощность Новошахтинского НПЗ составляет 5 млн тонн в год. Завод является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.