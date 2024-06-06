Який вигляд має Новошахтинський нафтозавод в Росії після чергової атаки дронів

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по Новошахтинському нафтозаводу в Росії. На знімках «Радіо Свобода» від 6 червня помітні наслідки пожежі після атаки українського дрона.

«Як випливає з даних сервісу Wikimapia, удар припав на установку ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначену для одержання зріджених вуглеводневих газів. На відео, яке підтверджує геолокацію пожежі, можна побачити, що одну з частин установки закрили спеціальними тросами від дронів — до вчорашньої ночі Новошахтинський НПЗ вже двічі зазнавав атак українських БПЛА — 13 березня цього року і 22 червня 2022 року», — пише видання.



Потужність Новошахтинського НПЗ складає 5 млн тонн на рік. Завод є найбільшим постачальником нафтопродуктів півдні Росії.