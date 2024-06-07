Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Об этом в Telegram написал начальник Полтавской ОВА Филип Пронин.



«По предварительной информации есть попадание в частный дом. Детали будут позже», — заявил Пронин.



Отмечается, что, возможно, авиационная ракета Х-59, була запущена в сторону Миргорода. Взрыв был зафиксирован на территории области.



Напомним, этой ночью были сбиты все крылатые ракеты противника и почти полсотни ударных беспилотников.