Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе

07 июня 2024, 15:50

Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе

Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Об этом в Telegram написал начальник Полтавской ОВА Филип Пронин.

«По предварительной информации есть попадание в частный дом. Детали будут позже», — заявил Пронин.

Отмечается, что, возможно, авиационная ракета Х-59, була запущена в сторону Миргорода. Взрыв был зафиксирован на территории области.

Напомним, этой ночью были сбиты все крылатые ракеты противника и почти полсотни ударных беспилотников.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Филип Пронин
Места
Полтавская область
Прочее
Ракетный удар Х-59

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:02
Ракетная атака на оккупированный Луганск: одно из попаданий пришлось по военной базе ВС РФ
14:32
Донецкая область внесла в сводный бюджет страны 7,4 млрд гривен — ГНС
12:35
Утром город Константиновка Донецкой области подвергся российскому обстрелу
12:22
Оккупированный Луганск атаковали ракетами: сообщают об ударах по военной базе и нефтебазе
11:25
Российский агрессор 15 раз за прошедшие сутки обстреливал населенные пункты Донецкой области
10:36
Этой ночью украинские военные сбили все крылатые ракеты и почти полсотни ударных дронов агрессора
10:33
Дроны ночью атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму: повреждены две РЛС
09:56
Утром россияне ударили по Селидово авиабомбами
23:47
Главное за день: Как фирмы из РФ продавали украинское зерно. Обстрел Селидово и Херсона
20:48
В «ЛНР» рассказали, почему не спешат восстанавливать Луганскую область
14:15
Поселок в Херсонской области попал под российский обстрел, есть раненые
14:12
В результате обстрела оккупированного Донецка один местный житель пострадал, его госпитализировали
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:17
Славянск подвергся атаке российских дронов
10:58
Местных жителей захваченной Луганщины за «клевету» и критику в сторону «властей» могут отправить в тюрьму
07:43
Ночью российские войска обстреляли Селидово, есть пострадавшие
23:45
Главное за день: Мужчин с ВНЖ других стран не выпустят. Российского военкора поймали на фейке
22:04
«Проблема катастрофическая»: в оккупированной Макеевке третий день задымление в воздухе из-за пожара на полигоне
19:50
Пытали жителей, чтобы «выбить» информацию о ВСУ: сотрудники Мариупольского СИЗО могут получить срок
18:32
В Мариуполе россияне в панике меняют позиции и перебрасывают ПВО в Крым – «Атеш»
все новости
16:02
Ракетная атака на оккупированный Луганск: одно из попаданий пришлось по военной базе ВС РФ
15:50
Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе
14:45
Экс-депутатка зарабатывала 100 тысяч долларов в месяц на «инвалидности» шахтёров
14:32
Донецкая область внесла в сводный бюджет страны 7,4 млрд гривен — ГНС
13:26
В Краматорске на пожаре погибли два человека
13:09
Еще в 8 населенных пунктах Сумской области начата эвакуация населения — глава ОВА Артюх
12:35
Утром город Константиновка Донецкой области подвергся российскому обстрелу
12:22
Оккупированный Луганск атаковали ракетами: сообщают об ударах по военной базе и нефтебазе
11:49
ССО навели огонь HIMARS на позиции россиян на южном направлении
11:49
Россия ночью ударила по промышленному объекту в Киевской области: спасатели тушат масштабный пожар
11:25
Российский агрессор 15 раз за прошедшие сутки обстреливал населенные пункты Донецкой области
10:36
Этой ночью украинские военные сбили все крылатые ракеты и почти полсотни ударных дронов агрессора
10:33
Дроны ночью атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму: повреждены две РЛС
09:56
Утром россияне ударили по Селидово авиабомбами
09:12
Войска России за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: один человека погиб, еще четыре – ранены
08:45
Российская армия оккупировала село Ивановка в Харьковской области – DeepState
08:11
В Польше вынесли приговоры семерым виновным в смерти 25-летнего украинца, среди них полицейские и врач
07:35
В Германии пропала 9-летняя украинка, ее четвертые сутки ищут 300 полицейских
23:47
Главное за день: Как фирмы из РФ продавали украинское зерно. Обстрел Селидово и Херсона
23:37
В Кремле снова не видят «предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом»
все новости
ВИДЕО
Экс-депутатка зарабатывала $100 тыс. на «инвалидности» шахтёров. Фото: Генпрокуратура Экс-депутатка зарабатывала 100 тысяч долларов в месяц на «инвалидности» шахтёров
07 июня, 14:45
«Прилет» в оккупированном Луганске. Фото: кадр из видео Оккупированный Луганск атаковали ракетами: сообщают об ударах по военной базе и нефтебазе
07 июня, 12:22
Удар HIMARS по скоплению россиян на юге Украины. Фото: кадр из видео ССО навели огонь HIMARS на позиции россиян на южном направлении
07 июня, 11:49
Масштабный пожар на промышленном объекте в Киевской области. Фото: ГСЧС Украины Россия ночью ударила по промышленному объекту в Киевской области: спасатели тушат масштабный пожар
07 июня, 11:49
В Волчанске ВСУ взяли в плен штурмовую группу оккупантов. Фото: соцсети В Волчанске Силы обороны взяли в плен целую группу российских штурмовиков
06 июня, 12:58
Славянск Донецкой области сегодня утром был атакован беспилотниками. Фото: ГВА Славянск подвергся атаке российских дронов
06 июня, 12:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор