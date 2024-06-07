Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Полтавському районі

Росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру у Полтавському районі. Про це у Telegram написав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
«За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок. Деталі згодом», - заявив Пронін.
Зазначається, що, можливо, авіаційна ракета Х-59 була запущена у бік Миргорода. Вибух було зафіксовано на території області.
Нагадаємо, цієї ночі були збиті всі крилаті ракети противника та майже півсотні ударних безпілотників.
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