Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Полтавському районі

Росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру у Полтавському районі. Про це у Telegram написав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.



«За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок. Деталі згодом», - заявив Пронін.



Зазначається, що, можливо, авіаційна ракета Х-59 була запущена у бік Миргорода. Вибух було зафіксовано на території області.



Нагадаємо, цієї ночі були збиті всі крилаті ракети противника та майже півсотні ударних безпілотників.