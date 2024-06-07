«ЛНР» заявила о ранении 46 и гибели 4 человек в оккупированном Луганске после ракетного удара

В результате ракетного удара по оккупированному Луганску, по заявлению группировки «ЛНР» пострадали мирные люди. В оккупационной администрации утверждают, что ранены 46 человек, в том числе 4 ребенка находятся — они в лечебных учреждениях города. Пятеро людей находятся в операционных.



Также заявлено о 4 погибших.



Как сообщалось, 7 июня оккупированный Луганск массировано атаковали ракетами, в результате чего, предварительно, есть «прилет» по нефтебазе.



Часть ракет сбила ПВО РФ. В результате падения обломков сбитых ракет или ракет ПВО есть повреждения гражданской инфраструктуры. В местных СМИ есть кадры разбитой жилой инфраструктуры и раненых гражданских.

В группировке не сообщают о ранении или гибели российских военных. Однако по данным «Новостей Донбасса», 7 июня одно из попаданий в оккупированном Луганске пришлось по военной базе. К такому выводу пришли «Новости Донбасса», проанализировав кадры последствий удара и данные об этой локации.