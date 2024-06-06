В «ЛНР» рассказали, почему не спешат восстанавливать Луганскую область

В оккупационной администрации «ЛНР» не спешат капитально восстанавливать разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру Луганской области. Как заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, пока об этом говорить рано.



«Восстанавливать в полном или неполном объеме — об этом говорить несколько преждевременно», — заявил он российским СМИ.



Он добавил, что инфраструктуру на оккупированной территории восстанавливают, «насколько это возможно».



Как сообщалось, группировка «ДНР» активно восстанавливает инфраструктуру захваченного Мариуполя, однако многие горожане по-прежнему остаются без жилья — они утратили его в ходе оккупации города российской армией.