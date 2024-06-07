Оккупированный Луганск массированно атаковали ракетами: предварительно, есть «прилет» по нефтебазе

«Прилет» в оккупированном Луганске. Фото: кадр из видео

7 июня произошла массированная ракетная атака на оккупированный Луганск. Об этом сообщило местное пророссийское издание «ЛИЦ» со ссылкой на так называемого пресс-секретаря главы группировки «ЛНР» Анны Романовой.

По ее словам, якобы «выпустили не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS». Якобы часть ракет сбила российская ПВО, но есть и «прилеты».

Также в городе наблюдаются определенные проблемы со связью от мобильного оператора «МКС».

Так называемая «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко заявила, что якобы «в результате атаки пострадали 20 человек».

Как сообщили в партизанском движении «Атеш», в Луганске «прилет» по нефтебазе и масштабный пожар в районе Острой Могилы.

Обновлено. В результате падения обломков сбитых ракет или ракет ПВО в Луганске есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, разрушен подъезд жилого дома, во многих домах повыбивало стекла.

Так называемый посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что количество пострадавших якобы увеличилось до 22 людей.

Напомним, что ночью 7 июня дроны атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму, в результате чего повреждены две РЛС.