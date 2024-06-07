Ракетная атака на оккупированный Луганск: одно из попаданий пришлось по военной базе ВС РФ

7 июня одно из попаданий в оккупированном Луганске пришлось по военной базе. К такому выводу пришли «Новости Донбасса», проанализировав кадры последствий удара и данные об этой локации, которые собрали OSINT-исследователи за годы войны.
Удар пришелся по территории, где до захвата города в 2014 году находилась транспортная компания «Транспеле».
Военная техника и личный состав российских войск там находятся еще со времен АТО/ООС.
Напомним, что 7 июня оккупированный Луганск массировано атаковали ракетами, в результате чего, предварительно, есть «прилет» по нефтебазе.
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