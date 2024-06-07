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Ракетная атака на оккупированный Луганск: одно из попаданий пришлось по военной базе ВС РФ

07 июня 2024, 16:02

Ракетная атака на оккупированный Луганск: одно из попаданий пришлось по военной базе ВС РФ

Последствия удара по военной базе ВС РФ в оккупированном Луганске. Фото: соцсети Последствия удара по военной базе ВС РФ в оккупированном Луганске. Фото: соцсети

7 июня одно из попаданий в оккупированном Луганске пришлось по военной базе. К такому выводу пришли «Новости Донбасса», проанализировав кадры последствий удара и данные об этой локации, которые собрали OSINT-исследователи за годы войны.

Удар пришелся по территории, где до захвата города в 2014 году находилась транспортная компания «Транспеле».

Военная техника и личный состав российских войск там находятся еще со времен АТО/ООС.

Напомним, что 7 июня оккупированный Луганск массировано атаковали ракетами, в результате чего, предварительно, есть «прилет» по нефтебазе.

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