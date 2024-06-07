«ЛНР» заявила про поранення 46 та загибель 4 людей в окупованому Луганську після ракетного удару

Внаслідок ракетного удару по окупованому Луганську за заявою угруповання «ЛНР» постраждали мирні жителі. В окупаційній адміністрації стверджують, що поранено 46 людей, у тому числі 4 дитини — вони в лікувальних закладах міста. П'ятеро потсраждалих перебувають в операційних.



Також заявлено про загибель 4 людей.



Як повідомлялося, 7 червня окупований Луганськ масово атакували ракетами, внаслідок чого, попередньо, є «приліт» на нафтобазу.

Частину ракет збила ППО РФ. Внаслідок падіння уламків збитих ракет або ракет ППО є пошкодження цивільної інфраструктури. У місцевих ЗМІ поширили кадри розбитої житлової інфраструктури та поранених цивільних.



В угрупованні не повідомляють про поранення російських військових. Проте за інформацією «Новин Донбасу», 7 червня одне влучання в окупованому Луганську є у військову базу. Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», проаналізувавши кадри наслідків удару та дані про цю локацію.