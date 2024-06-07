«Курорты ДНР» сократили комендантский час

На оккупированной территории Донецкой области сократили комендантский час, но не везде. Речь идет только о населенных пунктах, которые считают курортными в оккупации.



На оккупированной территории Донетчины курортная зона находится у морского побережья. При этом в Мариуполе оккупационная администрация запретила купаться в водоемах и Азовском море.



Теперь в будни комендантский час будет длиться с 00:00 до 04:00. До этого комендантский час на этих территориях был в рабочие дни с 23:00 до 04:00 часов.