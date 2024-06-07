На «курортах ДНР» скоротили комендантську годину

На окупованій території Донецької області скоротили комендантську годину, але не скрізь. Йдеться лише про населені пункти, які вважають курортними в окупації.



На окупованій території Донеччини курортна зона – біля морського узбережжя. При цьому в Маріуполі окупаційна адміністрація заборонила купатися у водоймах та Азовському морі.



Тепер у будні комендантська година запроваджується з опівночі до четвертої ранку. До цього комендантська година на цих територіях тривала у робочі дні з 23:00 до 4:00 години.