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На «курортах ДНР» скоротили комендантську годину

07 червня 2024, 18:38

На «курортах ДНР» скоротили комендантську годину

На окупованій території Донецької області скоротили комендантську годину, але не скрізь. Йдеться лише про населені пункти, які вважають курортними в окупації.

На окупованій території Донеччини курортна зона – біля морського узбережжя. При цьому в Маріуполі окупаційна адміністрація заборонила купатися у водоймах та Азовському морі.

Тепер у будні комендантська година запроваджується з опівночі до четвертої ранку. До цього комендантська година на цих територіях тривала у робочі дні з 23:00 до 4:00 години.

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