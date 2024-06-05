В Мариуполе россияне в панике меняют позиции и перебрасывают ПВО в Крым – «Атеш»

В захваченном Мариуполе российские оккупанты в панике меняют позиции и перебрасывают ПВО в Крым. Об этом сообщили партизаны движения «Атеш» со ссылкой на их агента из числа военнослужащих РФ.

После успешных ударов в Донецке и Луганске зафиксирована активная передислокация ВС РФ. Россиянам поступило распоряжение заселяться в жилых кварталах для сохранения техники и личного состава.

Также, по информации подполья, в Крым перебросили установки, которые обеспечивали защиту воздушного пространства Мариуполя.

Напомним, что российские оккупанты признались в обстрелах жилых домов в Мариуполе.