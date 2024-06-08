В результате атаки на Полтавщину в больнице погибла женщина

Россияне атаковали Полтавщину. Фото: Филипп Пронин

Российские оккупанты вчера вечером, 7 июня, обстреляли Полтавскую область. В результате атаки под завалами дома спасатели обнаружили пострадавшую женщину, сегодня утром она скончалась. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.



«Женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла. Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь», — написал он.



Пронин уточнил, что еще двое людей пострадали, также повреждено более 50 частных домов.



К ликвидации последствий вражеского обстрела ГСЧС привлекли 70 человек личного состава и 16 единиц техники.



Ранее мы писали, что российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины, применив ракету и ударные дроны-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 10 российских целей.