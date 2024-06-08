Внаслідок атаки на Полтавщину у лікарні загинула жінка

Росіяни атакували Полтавщину. Фото: Філіп Пронін

Російські окупанти вчора увечері, 7 червня, обстріляли Полтавську область. Внаслідок атаки під завалами будинку рятувальники виявили постраждалу жінку, сьогодні вранці вона померла. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.



«Жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя», — написав він.



Пронін уточнив, що ще двоє людей постраждали, а також пошкоджено понад 50 приватних будинків.



До ліквідації наслідків ворожого обстрілу ДСНС залучили 70 осіб особового складу та 16 одиниць техніки.



Раніше ми писали, що російська армія вкотре атакувала територію України, застосувавши ракету та ударні дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 10 російських цілей.