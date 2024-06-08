Один из районов Донецка попал под обстрел: есть пострадавшие

Оккупационные власти Донецка сообщили об обстреле Петровского района. Известно, что пострадали два человека. Об этом рассказал так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.



«В результате ночного обстрела в доме частного сектора по ул. Ученической получила ранения семейная пара – 58-летний мужчина и 51-летняя женщина.



По информации Кулемзина, у пострадавших диагностировали осколочные ранения и многочисленные травмы, их доставили в медицинские учреждения.



Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 6 июня попал под обстрел. В результате инцидента один местный житель пострадал.