Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Один з районів Донецька потрапив під обстріл: є постраждалі

08 червня 2024, 17:16

Один з районів Донецька потрапив під обстріл: є постраждалі

Окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Петрівського району. Відомо, що постраждали двоє людей. Про це розповів так званий голова Донецької адміністрації Олексій Кулемзін.

«Внаслідок нічного обстрілу у будинку приватного сектору на вул. Учнівській дістала поранення сімейна пара: 58-річний чоловік та 51-річна жінка.

За інформацією Кулемзіна, у постраждалих діагностували осколкові поранення та численні травми. Обох доправили до медичних закладів.

Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 6 червня потрапив під обстріл. Внаслідок інциденту один місцевий житель постраждав.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Олексій Кулемзін
Місця
Донецьк
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:41
Головне за день: На ексмера Куп'янська напали в РФ. Новий формат «формули миру»
17:16
Один з районів Донецька потрапив під обстріл: є постраждалі
14:36
У Маріуполі окупанти не ліквідують стихійних звалищ, містяни бояться поширення інфекцій
13:22
Удар по Луганську: російські пропагандисти видали уламок ракети ППО за ATACMS
11:06
Рік після знищення Каховської ГЕС: що відбувається в окупації ►
23:38
Головне за день: Удар по Луганську. Армія РФ просунулась у Харківській області
22:00
Нічний обстріл Макіївки: «ДНР» показала наслідки удару по території фабрики поряд з військовою базою (доповнено)
18:38
На «курортах ДНР» скоротили комендантську годину
17:40
«ЛНР» заявила про поранення 46 та загибель 4 людей в окупованому Луганську після ракетного удару
16:02
Ракетна атака на окупований Луганськ: є влучання у військову базу ЗС РФ
14:32
Донецька область внесла до зведеного бюджету країни 7,4 млрд гривень — ДПС
12:35
Вранці місто Костянтинівка Донецької області зазнало російського обстрілу
12:22
Окупований Луганськ атакували ракетами: повідомляють про удари по військовій базі та нафтобазі
11:25
Російський агресор 15 разів протягом минулої доби обстрілював населені пункти Донецької області
10:36
Цієї ночі українські військові збили всі крилаті ракети та майже пів сотні ударних дронів агресора
10:33
Дрони вночі атакували військову частину РФ в окупованому Криму: пошкоджено дві РЛС
09:56
Вранці росіяни вдарили по Селидовому авіабомбами
23:47
Головне за день: Як фірми з РФ продавали українське зерно. Обстріл Селидового та Херсона
20:48
В «ЛНР» розповіли, чому не поспішають відновлювати Луганську область
14:15
Селище на Херсонщині потрапило під російський обстріл: є поранені
усі новини
23:41
Головне за день: На ексмера Куп'янська напали в РФ. Новий формат «формули миру»
21:30
У неділю графіки відключень світла діятимуть дві години
18:03
У РФ скоїли замах на ексмера Куп'янська, який здав місто окупантам: що відомо
17:43
БПЛА вперше атакували Дагестан: біля нафтового родовища пролунав вибух — ЗМІ
17:16
Один з районів Донецька потрапив під обстріл: є постраждалі
16:44
Українські дрони атакували військовий аеродром у Північній Осетії РФ
15:59
«Білі янголи» евакуювали з прифронтового села на Донеччині п'ятьох людей
15:29
На Покровському напрямку найвища інтенсивність атак армії РФ — Генштаб
14:36
У Маріуполі окупанти не ліквідують стихійних звалищ, містяни бояться поширення інфекцій
13:38
РФ обстріляла інфраструктуру Покровська: спалахнула пожежа, є пошкодження
13:22
Удар по Луганську: російські пропагандисти видали уламок ракети ППО за ATACMS
11:53
Внаслідок атаки на Полтавщину у лікарні загинула жінка
11:27
Армія РФ просунулася на околиці Часового Яру — аналітики
11:06
Рік після знищення Каховської ГЕС: що відбувається в окупації ►
10:27
Армія РФ більше 10 разів обстріляла Донеччину: пошкоджено промбудівлю та житлові будинки
09:47
Війська РФ втратили понад 1200 людей та 9 танків за добу — Генштаб
09:26
РФ атакувала Україну ракетою та БПЛА: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО
08:38
Внаслідок атак росіян за добу двоє цивільних на Донеччині зазнали поранень
23:38
Головне за день: Удар по Луганську. Армія РФ просунулась у Харківській області
22:30
Обстріл села на Херсонщині: окупанти заявили про два десятки загиблих
усі новини
ВІДЕО
Атака дронів на Північну Осетію. Фото: соцмережі Українські дрони атакували військовий аеродром у Північній Осетії РФ
08 червня, 16:44
Нещодавно правоохоронці вивезли п'ятьох людей із прифронтового села Сокіл. Фото: Tenth of April «Білі янголи» евакуювали з прифронтового села на Донеччині п'ятьох людей
08 червня, 15:59
Рік після знищення Каховської ГЕС: що відбувається в окупації ► Рік після знищення Каховської ГЕС: що відбувається в окупації ►
08 червня, 11:06
«Прильоти» по електропідстанції в Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео Безпілотники вночі атакували електропідстанцію у Краснодарському краї РФ: вона забезпечує окупований Крим
07 червня, 16:58
Ексдепутатка заробляла $100 тис. на «інвалідності» шахтарів. Фото: Генпрокуратура Ексдепутатка заробляла 100 тисяч доларів на місяць на «інвалідності» шахтарів
07 червня, 14:45
«Приліт» в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео Окупований Луганськ атакували ракетами: повідомляють про удари по військовій базі та нафтобазі
07 червня, 12:22
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір