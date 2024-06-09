Пограничники уничтожили склад и укрытия российских войск в Серебрянском лесу

Пограничники атаковали на Луганщине оккупантов. Фото: кадр с видео

В Серебрянском лесу Луганской области украинские военнослужащие успешно противостоят российским оккупантам. Недавно стало известно, что пограничники ликвидировали укрытия и склад россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«Вражеский склад боекомплекта и два укрытия оккупантов уничтожили пограничники «Мести» в Серебрянском лесу», — говорится в сообщении.



Справка



Серебрянский лес находится в Луганской области, недалеко от оккупированной Кременной. С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны, российские войска ежедневно атакуют эту зону Луганщины.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие с помощью дронов обстреливают позиции российских оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области.