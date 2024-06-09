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Прикордонники знищили склад та укриття російських військ у Серебрянському лісі

09 червня 2024, 14:59

Прикордонники знищили склад та укриття російських військ у Серебрянському лісі

Прикордонники атакували на Луганщині російських окупантів. Фото: кадр з відео Прикордонники атакували на Луганщині російських окупантів. Фото: кадр з відео

У Серебрянському лісі Луганської області українські військовослужбовці успішно протистоять російським окупантам. Нещодавно стало відомо, що прикордонники ліквідували укриття та склад росіян. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

«Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники «Помсти» у Серебрянському лісі», — йдеться у повідомленні.

Довідка

Серебрянський ліс розташований на Луганщині, недалеко від окупованої Кремінної. З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони, російські війська щодня атакують цю зону Луганщини.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою дронів обстрілюють позиції російських окупантів неподалік Новомихайлівки на Донеччині.

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