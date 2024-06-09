Отключения электроэнергии 10 июня будут применяться с 16:00 до 22:00

Отключения электроэнергии в Украине в понедельник будут применяться с 16:00 до 22:00 по причине возрастания потребления в начале недели. Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Завтра, 10 июня, по всей территории Украины облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00», — отмечается в сообщении оператора.
В «Укрэнерго» пояснили, что причина отключений заключается в росте потребления электроэнергии в начале рабочей недели.
Между тем, энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, исполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будут.
В воскресенье, 9 июня, «Укрэнерго» отменил отключения электроэнергии из-за снижения потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС.
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